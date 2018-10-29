В ОБСЕ выразили обеспокоенность долгим досудебным арестом Вышинского

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в... РИА Новости

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразила серьезную обеспокоенность в связи с длительным досудебным содержанием под стражей руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

Дезир выразила надежду на то, что содержание Вышинского под стражей не будет продлено 4 ноября.

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«Я надеюсь, что досудебное задержание под стражей Кирилла Вышинского больше не будет продлено и завершится 4 ноября 2018 года», — заявила Дезир.

Представитель ОБСЕ также призвала власти Украины ускорить расследование серьезных обвинений в адрес Вышинского, а также подчеркнула необходимость провести его «в полном соответствии с принципами закона, необходимости и пропорциональности».

Киевские власти обвиняют Вышинского в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене.

Ранее сообщалось, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова сравнила дело Вышинского с репрессиями.