В ОБСЕ выразили обеспокоенность долгим досудебным арестом Вышинского

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразила серьезную обеспокоенность в связи с длительным досудебным содержанием под стражей руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

Дезир выразила надежду на то, что содержание Вышинского под стражей не будет продлено 4 ноября.

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«Я надеюсь, что досудебное задержание под стражей Кирилла Вышинского больше не будет продлено и завершится 4 ноября 2018 года», — заявила Дезир.

Представитель ОБСЕ также призвала власти Украины ускорить расследование серьезных обвинений в адрес Вышинского, а также подчеркнула необходимость провести его «в полном соответствии с принципами закона, необходимости и пропорциональности».

Киевские власти обвиняют Вышинского в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене.

Ранее сообщалось, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова сравнила дело Вышинского с репрессиями.