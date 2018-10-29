СК начал проверку по факту гибели журналиста НТВ

Следственное управление Следственного комитета России по Москве сообщило о начале проверки по факту смерти сотрудника телеканала НТВ Никиты Развозжаева, передает РИА «Новости».

«Утром 29 октября 2018 года вблизи жилого дома на северо-востоке Москвы обнаружено тело мужчины с повреждениями, характерными для падения с большой высоты. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве проводится доследственная проверка», — сообщили в СК.

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Отмечается, что процессуальное решение планируется принять по итогам проверки.

Ранее сообщалось, что журналист НТВ был найден мертвым в Москве.