Daily Express: Британия знала о планах похищения Хашукджи

Британским спецслужбам было известно, что Эр-Рияд санкционировал похищение оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом пишет The Daily Express.

По словам анонимных источников в разведке Великобритании, переговоры разведслужб Саудовской Аравии были перехвачены. Им якобы был отдан приказ похитить журналиста, который, как рассказали в академических кругах, собирался доказать, что Эр-Рияд использовал химоружие в Йемене. Приказ отдал кто-то их «королевского окружения», но не наследный принц. При этом в случае сопротивления со стороны журналиста нужно было действовать в зависимости от обстоятельств.

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Уточняется, что Великобритания узнала об этих планах за три недели до инцидента и обращалась к саудовской стороне с просьбой не воплощать их в жизнь.

Ранее сообщалось, что подозреваемых в убийстве Хашукджи будут судить в Саудовской Аравии.