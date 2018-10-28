Десантники помогут ликвидировать последствия паводка под Туапсе

Начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев сообщил, что подразделения воздушно-десантных войск, дислоцированные в Новороссийске, подключились к ликвидации последствий паводка в Туапсинском районе Краснодарского края, передает РИА «Новости».

По словам Астафьева, за день десантники успели очистить от грязи и ила 14 дворовых территорий. С наступлением темноты работы приостановили.

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«Сегодня 80 десантников приступили к работам по ликвидации последствий паводка в населенном пункте Индюк и на одноименной железнодорожной станции в Туапсинском районе», — сказал Астафьев.

Как отмечается, в понедельник, 29 октября, военнослужащие ВДВ продолжат помогать населению, пострадавшему от паводков.

Также сообщается, что еще более 100 человек из сводного отряда военнослужащих ЮВО помогают ликвидировать последствия стихии жителям Краснодарского края в Хадыженске.

Ранее сообщалось, что тысячи домов признали пострадавшими после подтопления на Кубани.