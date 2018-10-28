Папа Римский выразил соболезнования еврейской общине после стрельбы в Питтсбурге
Папа Римский Франциск выразил соболезнования еврейской общине Питтсбурга после гибели 11 человек при нападении на синагогу, передает РИА «Новости».
Он также назвал произошедшее бесчеловечным актом насилия.
Кроме того, понтифик заявил о необходимости укреплять чувство человеколюбия, уважение к жизни, моральные и гражданские ценности.
Ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер распорядился усилить меры безопасности в синагогах.