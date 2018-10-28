Аксенов назвал героев Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил украинцев с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков, передает РИА «Новости».

Он также вспомнил уроженцев страны, которые внесли свой вклад в победу, и назвал их настоящими героями.

По его словам, к таким можно отнести маршалов Павла Рыбалко и Семена Тимошенко, генерала Ивана Черняховского, трижды героя Советского Союза, воздушного аса Ивана Кожедуба, легендарного партизанского командира Сидора Ковпака, легендарного разведчика Евгения Березняка.

Аксенов отметил, что «это наши общие герои и общая история».