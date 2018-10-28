В Краснодарском крае пропали две школьницы

В Отрадненском районе Краснодарского края пропали две школьницы. Об этом сообщает агентство «Регион онлайн» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по региону.

Как сообщается, девочки 14 и 13 лет ушли из дома днем 27 октября и не вернулись. Сестры Виктория и Екатерина Дмитриевы воспитывались в приемной семье. К полицейских обратилась их мать.

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«В отделение полиции обратилась женщина о сообщила об исчезновении приемных дочерей Виктории и Екатерины Дмитриевых», — сообщили в ведомстве.

Всех, кто обладает информацией о пропавших школьницах, просят обращаться в полицию.