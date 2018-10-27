Число жертв стрельбы в синагоге в США увеличилось вдвое

Число погибших в результате стрельбы в синагоге в пригороде американского Питтсбурга увеличилось вдвое — до восьми человек, передает американский телеканал CBS Pittsburgh со ссылкой на местные СМИ.

Также сообщается, что есть раненые, их точное число не уточняется. Степень тяжести их состояния неизвестна.

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По данным телеканала, среди пострадавших двое полицейских. Они получили ранения после того, как между нападавшими и правоохранителями началась перестрелка.

Как отмечается, в синагоге до сих пор остаются люди, в полиции сообщили о звонках от тех, кто забаррикадировался в здании.

Ранее стало известно, что неизвестные открыли стрельбу в синагоге в США.

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