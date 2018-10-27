Депутат Рады рассказал о последствиях захвата российского «Норда»

Депутат Верховной рады Сергей Рыбалка заявил, что «захват» российского судна «Норд» обернулся множеством негативных последствий для Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ситуацию вокруг Азовского моря наносит вред Украине.

Он также добавил, что Киев потерял около 100 млн гривен из-за задержания украинских судов в Азовском море.

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Однако, Рыбалка подчеркнул, что властям Украины стоит разорвать договор о совместном использовании Азовского моря с Россией.

Ранее сообщалось, что Украина изъяла российское судно «Норд».