ФБР подтвердило обнаружение 11-й подозрительной посылки

ФБР в своем официальном твиттере подтвердило обнаружение во Флориде 11-й подозрительной посылки. Она была адресована сенатору Кори Букеру.

«ФБР подтвердило, что 11-я посылка была обнаружена во Флориде, схожая по внешнему виду с остальными, она была адресована сенатору Кори Букеру», — говорится в тексте официального сообщения.

Реклама

Ранее в MSNBC предположили, что Россия послала бомбы Обаме, Клинтонам и CNN.

Накануне американские правоохранители изъяли десять подозрительных посылок, отправленных ряду американских политиков и общественных деятелей. Подозрительные посылки также пришли в офис CNN и в ресторан актера Роберта Де Ниро.