ФОМС разъяснил рекомендации по замене полиса ОМС до 1 ноября‍

В пресс-службе федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) заявили, что замена полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) будет производиться в установленном порядке. Сообщение ФОМС передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что новый полис ОМС необходимо получить до 1 ноября — после этого процедура обмена возобновится только с 1 января следующего года. Отмечалось, что у граждан с полисами старого образца могут возникнуть при обращении в больницы.

Реклама

Представители ФОМС подчеркнули, что замена полисов в настоящее время осуществляется в плановом порядке.

«Все полисы, выданные ранее, в том числе старого образца, являются бессрочными и продолжают действовать на всей территории России», — сообщили в пресс-службе.

Также в ФОМС заверили, что по полисам любого образца гражданам России медицинская помощь будет предоставляться в полном объеме.