Аксенов: керченского стрелка мог консультировать близкий родственник

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что 18-летний Владислав Росляков, устроивший стрельбу и взрыв в политехническом колледже в Керчи, действовал один, однако его могли «консультировать». Об этом он сказал в эфире канала «Крым-24».

Таким образом глава региона опроверг слухи о том, что в массовом убийстве участвовали несколько злоумышленников, однако он не исключил, что Рослякову кто-то мог помогать в организации.

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«Сообщников на месте не было, консультировать, возможно, кто-то и консультировал из числа близких родственников. Не хочу наговаривать, следствие даст оценку», — сказал Аксенов.

17 октября в Керченском политехническом колледже 18-летний студент Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Росляков покончил с собой.

Ранее соседка стрелка из Керчи рассказала, что его мать состояла в секте.