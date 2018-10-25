Бывший профайлер ФБР дал психологический портрет организатора рассылки бомб в США

Бывший профайлер ФБР Мэри Эллен О'Тул полагает, что в поведении того, кто стоит за отправкой самодельных бомб «врагам президента США Дональда Трампа» прослеживается самонадеянность и высокомерие, передает CBS News.

По ее словам, если адресант предназначал посылки не для взрыва, но создания паники и страха, то следует ожидать второй волны рассылок с бомбами. Экс-профайлер отметила, что человек, отправивших посылки в пять штатов США, серьезно продумал и спланировал это. Поэтому, если следователи увидят какие-то промахи подозреваемого, они вряд ли на самом деле могут ими являться — скорее всего, это было сделано преднамеренно, рассказала Мэри Эллен О'Тул. Помимо этого, по ее словам, в такой скоординированной атаке прослеживается «самонадеянность».

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По данным ФБР, по меньшей мере три упаковки содержали самодельные бомбы. Отмечается, что на данный момент ни одно из перехваченных самодельных взрывных устройств не было взорвано. На фотографии, полученной CBS News, также видно, что на посылке, найденной в CNN, которая была адресована бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, неправильно написано имя и фамилия бывшего председателя Национального комитета Демократической партии Дебби Вассерман-Шульца, который указан в качестве обратного адреса.

По словам бывшего профайлера ФБР, отправивший «врагам Трампа» бомбы намеренно создает страх и панику в США, и «ему это нравится». Эллен О'Тул отмечает, что «чувство власти, контроля и всемогущества», которое он получает от пристального внимания общественности по всей стране, вероятно, притягивает его.

Ранее мэр Нью-Йорка назвал актом терроризма отправку бомбы в офис CNN.