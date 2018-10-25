Пассажирский самолет экстренно сел в Бухаресте из-за сообщения о бомбе

Следовавший из грузинского города Кутаиси в Варшаву самолет экстренно приземлился в аэропорту Бухареста из-за сообщения о бомбе на борту, передает румынский портал Digi-24.

Сообщается, что все находившиеся на борту 173 пассажира были эвакуированы. Самолет был изолирован, спецслужбы занимаются поисками бомбы, в том числе и в багаже пассажиров.

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По данным телеканала, в аэропорт «Отопень» в Бухаресте прибыли пожарные бригады, машины скорой помощи, саперы, создан кризисный штаб.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет экстренно сел на Крите из-за сообщения о бомбе.