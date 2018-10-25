На взрывном устройстве для экс-главы ЦРУ была карикатура на флаг ИГ

Злоумышленники нанесли изображение, пародирующее флаг террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) на взрывное устройство, которое было отправлено на имя бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана в редакцию телеканала CNN в Нью-Йорке, передает NBC.

Сообщается, что изображение воспроизводит интернет-мем, распространенный с 2014 года. Вместо арабской вязи он содержит силуэты трех женщин на высоких каблуках. Под изображением также была надпись на английском языке — «Get «Er Done».

Реклама

Отмечается, что эта фраза была использована сайтом World News Bureau в пародийном материале об ИГ.

Ранее сообщалось, что ФБР рассказало о новых подозрительных посылках.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.