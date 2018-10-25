ФБР рассказало о новых подозрительных посылках
Федеральное бюро расследований (ФБР) США заявило о новых подозрительных посылках, отправленных по почте. Об этом ведомство сообщило в твиттере.
Уточняется, что посылки были адресованы члену Палаты представителей Конгресса Максин Уотерс.
Ранее федеральное бюро расследований (ФБР) попросило у граждан США помощи в поиске организатора рассылки бомб известным политикам.
Также губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо поручил удвоить охрану основных инфраструктурных объектов штата.