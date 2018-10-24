Милонов сорвал фестиваль ЛГБТ-сообщества в Петербурге

Депутат Госдумы Виталий Милонов закрыл собой вход на фестиваль ЛГБТ-сообщества в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, Милонов также вызвал на место проведения мероприятия полицию, которая вывела из здания посетителей мероприятия.

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Как отмечается, депутат увидел на фестивале пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних, поэтому и обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что Милонов предложил Минздраву ввести «сухой закон».