CNN: в Белый дом отправили бомбу

Спецслужбы США перехватили «подозрительную посылку», отправленную в Белый дом. Об этом со ссылкой на источник сообщает CNN.

По данным телеканала, отправление перехватили на военной базе в Вашингтоне.

Как стало известно ранее, спецслужбы перехватили посылки с взрывными устройствами, отправленные экс-президенту США Бараку Обаме и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон. Двумя днями ранее аналогичную посылку нашли в почтовом ящике миллиардера Джорджа Сороса.

Реклама

Источник CNN отметил, что в посылке для Белого дома было найдено взрывное устройство, аналогичное тем, которые отправили Клинтонам, Обаме и Соросу. Отмечается, что устройство содержало «поражающие элементы».

В то же время осведомленный источник Reuters сообщил, что никакого «подозрительного пакета», отправленного в Белый дом, не было.