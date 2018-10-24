Составлен список разрешенных подарков для чиновников

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила пакет законопроектов, которые устанавливают перечень разрешенных для чиновников подарков. Об этом говорится на сайте правительства.

В пояснительной записке говорится, что в настоящий момент чиновники могут получать подарки стоимостью до 3 тыс. руб. Теперь предлагается упразднить эту норму и опираться только на установленный перечень подарков.

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«Служащим будет разрешено принимать подарки только в виде полиграфической продукции с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления, организации. Также разрешается принимать цветы», — говорится в записке.

Кроме того, служащие смогут получать подарки от госорганов и органов муниципального управления. Если чиновнику вручают подарок, которого нет в списке разрешенных, он будет обязан сообщить об этом руководителю. После этого подарок переходит в федеральную собственность, собственность субъекта Федерации или в муниципальную собственность.

Соответствующие законопроекты рассмотрят на заседании правительства.