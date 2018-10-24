Патрушев назвал причину стрельбы в колледже Керчи

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что причиной инцидента в колледже в Керчи стали недостатки в учебно-воспитательной работе с молодежью. Слова секретаря Свобеза передает РИА «Новости».

Данное заявление Патрушев сделал на выездном совещании по вопросам безопасности в Сибирском федеральном округе (СФО), которое прошло в Новосибирске.

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Во время совещания секретарь Свобеза обратил внимание участников на качество предупредительно-профилактической работы с молодежью.

«Показательной с точки зрения неэффективной организации этой работы стала трагедия, произошедшая на прошлой неделе в Керченском политехническом колледже», — констатировал Патрушев.

Он напомнил, что инцидент в Керчи стал не первым случаем нападения учащихся на своих сверстников — ранее похожие случаи произошли в Москве, Перми, Улан-Удэ, Ивантеевке, Шадринске, Барабинске. Чтобы избежать повторения подобных происшествий, подчеркнул Патрушев, необходимо провести «тщательный анализ» факторов, которые приводят к всплескам насилия в образовательных учреждениях.

«[Требуется] принять меры по улучшению учебно-воспитательной работы, работы подразделений по делам несовершеннолетних, а также усилить контроль за оборотом оружия и боеприпасов», — заключил секретарь Свобеза.

Ранее СМИ сообщили, что у керченского стрелка наши инструкции по изготовлению бомбы.

17 октября в Керченском политехническом колледже 18-летний студент Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Росляков покончил с собой.