Патрушев предупредил о росте террористической активности в Сибири

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в Сибирском федеральном округе (СФО) растет уровень террористической активности. Слова секретаря Совбеза передает РИА «Новости».

Данное заявление Патрушев сделал на выездном совещании по вопросам безопасности в СФО в Новосибирске.

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По словам секретаря Совбеза, расположенные в СФО объекты все чаще попадают в поле внимания международных террористов.

«Это обусловлено повышением уровня террористической активности в регионе, высокой вероятностью проникновения в сибирские регионы представителей международных террористических организаций», — сказал Патрушев.

Также он связал повышающийся уровень террористической угрозы с «увеличением интенсивности» трудовой миграции из стран Центральной Азии и Закавказья.

Ранее Патрушев предупреждал об угрозе терактов в Крыму.