В США нашли гангстеров в «караване мигрантов»

Представитель министерства внутренней безопасности США Тайлер Хоултон заявил, что в приближающемся к границе Соединенных Штатов и Мексики «караване мигрантов» зафиксированы представители криминальных банд и лица со «значительной» криминальной историей. Об этом сообщается в твиттере Хоултона.

»Министерство внутренней безопасности подтверждает, что в караване есть люди, которые являются членами банд или имеют значительную криминальную историю», — говорится в сообщении представителя ведомства.

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Поэтому, подчеркнул Хоултон, вопрос остановки каравана, который насчитывает более семи тысяч человек, является вопросом национальной безопасности.

Также представитель ведомства призвал тех, кто хочет приехать в США, делать это «правильно и законно».

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что за финансированием «каравана мигрантов» стоит Венесуэла.