На Украине насчитали миллионы единиц незарегистрированного оружия

По словам главы ассоциации владельцев оружия Украины Георгия Учайкина, в стране ходить около 5 млн единиц незарегистрированного оружия, передает «112 Украина».

«Учитывая все взрывы на наших складах, начиная со времен Новобогдановки, учитывая неконтролируемый участок границы, который существует сегодня на востоке, учитывая массовую переделку стартовых пистолетов в способных сделать выстрел, учитывая все ограбленные склады, мы считаем, что верхняя граница – примерно 5 млн. Швейцарцы в прошлом году сказали – 4,4 млн», — сказал Учайкин.

По его словам, около 2-2,5 млн единиц оружия хотя бы раз попали в поле зрения МВД.