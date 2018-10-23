Госдума отклонила проект о праздновании Дня отца

Госдума отклонила законопроект, который предлагал учредить в России праздник — День отца. Об этом сообщает РИА «Новости».

Автором законопроекта выступала глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. По ее словам, День отца в России отмечается каждый год в российских регионах в последнюю субботу октября. Плетнева предлагала учредить праздник для поднятия престижа отцовства, укрепления статуса отца и мужчин в семье и обществе.

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Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Елена Вторыгина сообщила, что проект закона получил отрицательные отзывы от правительства России, а также комитета Совета Федерации по социальной политике.

«Все говорят о том, что это (учреждение праздника. — «Газета.Ru») относится к предмету регулирования президента Российской Федерации… поэтому комитет, к сожалению, данный проект отклоняет», — сказала Вторыгина.

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