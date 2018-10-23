Найдено тело пятого погибшего при взрыве на заводе пиротехники в Гатчине

Обнаружено тело пятого погибшего в результате взрыва на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчине. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на главное управление МЧС по Ленинградской области.

Как сообщается, тело было найдено случайно. Разбор завалов на месте взрыва был завершен 20 октября.

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Ранее было известно о четырех погибших: трое граждан Таджикистана и одни гражданин Белоруссии.

Следственный комитет заявил, что причиной взрыва на заводе стало нарушение мер безопасности сотрудниками предприятия. Обвинение было предъявлено главному инженеру завода. Он полностью признал вину.