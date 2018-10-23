Полиция Читы нашла тело пропавшей 12-летней школьницы

Сотрудники правоохранительных органов Читы нашли тело школьницы Дарьи Карташовой, которая пропала в пятницу, 19 октября, по дороге в школу. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Забайкальскому краю.

Ранее сообщалось, что в Чите задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве школьницы. Отмечалось, что следователи «получили доказательства» его причастности к пропаже девочки.

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«В результате оперативно-розыскных мероприятий утром 23 октября сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей девочки», — говорится на сайте ведомства.

Также в МВД уточнили, что тело школьницы было найдено недалеко от места, где был задержан подозреваемый.

В ведомстве подчеркнули, что в данный момент полицейские и следователи продолжают сбор «доказательной базы» причастности задержанного к преступлению.