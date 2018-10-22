СК задержал директора гатчинского завода после взрыва

СК задержал директора гатчинского завода «Авангард» по делу о взрыве, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

Уточняется, что он подозревается в ненадлежащем контроле за организацией рабочего процесса на территории предприятия.

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Кроме того, стало известно, что жертвами взрыва стали гражданин Белоруссии и трое граждан Таджикистана.

Ранее главного инженера завода «Авангард» отправили под домашний арест.

Мужчина обвиняется в том, что он допустил к работам в цеху пиротехники не трудоустроенных на заводе людей.