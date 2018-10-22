Варфоломей рассказал о «черной пропаганде русских» в вопросе автокефалии для Украины

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что что не отступит в вопросе предоставления автокефалии церкви на Украине, передает РИА «Новости».

По его словам, Русская православная церковь (РПЦ) «рано или поздно» примет решение Константинополя по Украине, так как у нее «нет выбора».

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«Нравится это братьям нашим русским или не нравится, рано или поздно они последуют за решением, которое примет Константинопольский патриархат, потому что у них нет выбора», — заявил Варфоломей.

Также он рассказал, что знает о «черной пропаганде русских», которая «бье по Константинопольскому патриархату».

Ранее пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков заявил, что за возможное кровопролитие на Украине из-за церковного раскола будет отвечать лично константинопольский патриарх Варфоломей.