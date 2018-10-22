Проректора МГТУ имени Баумана Старожука заподозрили в хищении 500 млн рублей
Проректора МГТУ имени Н. Э. Баумана Евгения Старожука подозревают в хищении 500 млн рублей, передает РИА «Новости». Об этом рассказал его адвокат Сурен Аванесян, он также защищает интересы второго фигуранта дела — генерального директора компании «Вторцветмет» Олега Гарина.
По данным следствия, Старожук и Гарин не исполнили госконтракт по созданию определенного сплава на 500 млн рублей.
При этом защита утверждает, что сплав с нужными характеристиками создан, «есть патентное изобретение, есть все необходимые документы».
Отмечается, что статья о крупном хищении предполагает наказание до десяти лет колонии.
Ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров сообщил, что Старожук пользуется в вузе «абсолютным доверием». Он также рассказал, что контракт был заключен еще в 2012 году.