Проректора МГТУ имени Баумана Старожука заподозрили в хищении 500 млн рублей

Проректора МГТУ имени Н. Э. Баумана Евгения Старожука подозревают в хищении 500 млн рублей, передает РИА «Новости». Об этом рассказал его адвокат Сурен Аванесян, он также защищает интересы второго фигуранта дела — генерального директора компании «Вторцветмет» Олега Гарина.

По данным следствия, Старожук и Гарин не исполнили госконтракт по созданию определенного сплава на 500 млн рублей.

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При этом защита утверждает, что сплав с нужными характеристиками создан, «есть патентное изобретение, есть все необходимые документы».

Отмечается, что статья о крупном хищении предполагает наказание до десяти лет колонии.

Ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров сообщил, что Старожук пользуется в вузе «абсолютным доверием». Он также рассказал, что контракт был заключен еще в 2012 году.