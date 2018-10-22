РПЦ потребовала от Константинополя извинений за действия на Украине

Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков заявил, что РПЦ требует от Константинополя извинений за ущерб, который был нанесен православию во всем мире и будущему украинского православию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Волкова, Константинополь еще может вернуться на правильный путь, к диалогу с РПЦ.

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«В этом смысле это расстояние измеряется одним фактором: это осознание ошибочности своих действий и решений Константинопольским патриархатом его синодом и принесение извинений», — сказал Волков.

Он подчеркнул, что, если Константинополь вернется на путь диалога, РПЦ с радостью на это отреагирует, а «двери для диалога будут вновь открыты».

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат впал в раскол, сняв анафемы с двух представителей неканонических церквей.