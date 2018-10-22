Улицы Рима заполонили льдины
На улицах Рима после аномально сильного града образовались льдины, сообщает итальянское агентство ANSA.
Град прошел на востоке города, после чего многие автомобили на улице оказались заблокированы льдом и снегом. Экстренным службам пришлось около 90 раз приехать на вызов в связи с последствиями непогоды.
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Отмечается, что многие улицы и подземные переходы оказались затоплены. Также наводнение произошло в Палермо, в городе Пескара из-за непогоды закрылись школы.
Ранее сообщалось, что синоптики допустили выпадение мокрого снега в Москве.