В Крыму рассказали, когда возобновятся занятия в керченском колледже

Занятия в керченском политехническом колледже, в котором 17 октября произошло массовое убийство, возобновятся во вторник, 23 октября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства образования Крыма.

Отмечается, что занятия пройдут «в укороченном режиме», чтобы плавно вернуть учеников колледжа в образовательный процесс.

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При этом занятия будут проходить не в том корпусе колледжа, где произошла стрельба, а в соседнем.

17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемый — 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Он покончил с собой.