Власти США хотят узаконить существование только двух полов

Администрация президента США Дональда Трампа задумалась о запрете на смену пола в документе. Об этом пишет The New York Times.

Газета отмечает, что администрация экс-президента США Барака Обамы поддерживала свободу самоопределения граждан в вопросе пола (гендера). Такая политика вызывала негодование у консерваторов.

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Теперь министерство здравоохранения и социальных служб США выступило с инициативой юридически закрепить существование лишь двух полов — мужского и женского. Кроме того, ведомство предлагает запретить менять его в документах. Любые сомнения по этому поводу будут разрешаться с помощью генетических тестов.

Таким образом, отмечает издание, 1,4 млн американцев будет отказано в признании их гендера (выбранного самостоятельно или измененного хирургическим путем) на федеральном уровне.

Ранее сообщалось, что разнополые пары в Британии получат привилегию однополых.