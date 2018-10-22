При опрокидывании лодки в Хабаровском крае пропали три человека

После опрокидывания лодки на реке Горин в Хабаровском крае пропали три человека. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Инцидент произошел вечером 21 октября в Солнечном районе края. Лодка перевернулась в районе железнодорожного моста через реку Горин.

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Как сообщается, в ней находились четыре человека.

«В результате происшествия гражданину 1993 года рождения удалось спастись. Судьба остальных двух мужчин 30 и 43 лет, и 15-летнего подростка пока остается неизвестной», — сообщили в ведомстве.

К поиску привлекли 14 человек и пять единиц техники.