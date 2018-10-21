Источник назвал причину смерти Хашукджи

Источник в саудовском правительстве рассказал, что журналист Джамаль Хашукджи был задушен в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, передает Reuters.

Сообщается, что в ходе ссоры журналисту угрожали и зажали рот, в итоге он погиб от удушения.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что не знает, где находится тело журналиста Джамаля Хашукджи.

Согласно имеющимся данным, в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле произошло ссора, которая привела к рукоприкладству, а затем к смерти Хашукджи.