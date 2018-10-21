В Госдуме назвали стрельбу в Керчи результатом влияния экстремистской идеологии на личность

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что трагедия в Керчи является результатом влияния экстремистской идеологии на формирование личности, передает РИА «Новости».

Он добавил, что это явно прослеживается в поведении керченского стрелка.

По его мнению, экстремистская идеология намеренно размывает традиционные ценности, что может в том числе вызывать психологические расстройства.

Ранее в минздраве Крыма сообщили, что пострадавших в керченском политехническом колледже начали выписывать из больниц.