Пострадавших при атаке на колледж Керчи начали выписывать из больниц

В минздраве Крыма сообщили, что пострадавших в керченском политехническом колледже начали выписывать из больниц, передает РИА «Новости».

Уточняется, что на лечении в крымских больницах находятся 25 пострадавших. Кроме того, еще 25 человек находятся на лечении в Москве и Краснодаре.

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«Пострадавших, госпитализированных ранее из-за событий в колледже, начали выписывать из медицинских учреждений республики. Уже выписан парень из Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6», — сказали в минздраве.

Ранее в крымском Центре медицины катастроф проинформировали, что число пострадавших в результате нападения в политехническом колледже в Керчи достигло 73.

17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемый — 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Он покончил с собой.