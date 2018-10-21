Колледж в Керчи обследуют при помощи комплекса «Стрела-П»

Сотрудники МЧС обследуют колледж в Керчи, где произошла стрельба, с помощью аппаратно-программного мобильного диагностического комплекса «Стрела-П», передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

В МЧС уточнили, что комплекс был направлен областным главком МЧС из Ростова-на-Дону в Керчь.

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Уточняется, что мобильный комплекс приступит к работе 22 октября, его задача — оценить повреждения и возможность дальнейшей эксплуатации здания.

Ранее в крымском Центре медицины катастроф проинформировали, что число пострадавших в результате нападения в политехническом колледже в Керчи достигло 73.