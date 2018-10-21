Площадь пожара на крупнейшем заводе Северной Осетии увеличилась в несколько раз

Площадь пожара, который произошел на самом крупном североосетинском заводе «Электроцинк», увеличилась в несколько раз. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным МЧС России, территория, на которую в настоящее время распространился огонь, составляет 4,5 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что во время тушения пожара была угроза взрыва, так как в цехе завода идет выделение водорода. В связи с этим личный состав был выведен из здания, тушение пожара продолжилось с улицы.