Угроза взрыва возникла во время пожара на крупнейшем заводе Северной Осетии

Во время пожара, который произошел на крупнейшем заводе в Северной Осетии «Электроцинк», расположенном во Владикавказе, возникла угроза взрыва, сообщил источник в экстренных службах, передает РИА «Новости».

«Во время тушения пожара была угроза взрыва, так как в цехе завода идет выделение водорода. В связи с этим личный состав был выведен из здания, тушение пожара осуществляется с улицы», — сказал источник.

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Площадь пожара изначально оценивалась в 500 квадратных метров, однако позднее она увеличилась до 1 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при пожаре на заводе во Владикавказе.