Во Владикавказе произошел пожар на заводе «Электроцинк», есть жертвы

Во Владикавказе в здании по адресу улица заводская, 1 произошел пожар, на место инцидента выехал дежурный караул. Об этом сообщается на сайте местного МЧС.

В ведомстве добавили, что в данный момент выясняется, сколько пожарных участвуют в тушении возгорания.

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РИА «Новости» уточняет, ссылаясь на пресс-службу регионального МЧС, что при пожаре погиб один человек, еще трое пострадали.

«На заводе «Электроцинк» во Владикавказе, расположенном по адресу: улица Заводская, 1, произошел пожар на площади 500 квадратных метров. В результате пожара один человек погиб, еще трое пострадали», — сообщили представители ведомства.

Также известно, что возгорание ликвидируют 50 человек и 18 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Томске загорелся развлекательный центр.