Пожар произошел в развлекательном центре в Томске

В здании одного из развлекательных центров в Томске произошел пожар, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

Уточняется, что в здании находится развлекательный мужской клуб и два бара.

«На пожар от МЧС России привлекались 49 человек и 17 единиц техники. Информация уточняется», — говорится в сообщении.

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По предварительной информации, пострадавших при пожаре нет.

Ранее из-за задымления торгового центра «Простор» в Уфе спасатели эвакуировали 600 человек.