РПЦ признала Вселенского патриарха раскольником
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сообщил, что Русская православная церковь (РПЦ) считает Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником, передает РИА «Новости».
По его словам, Варфоломей присоединился к раскольникам, приняв решение об автокефалии неканонической церкви на Украине.
«Так действуют церковные каноны. Соответственно, для нас сейчас Константинопольский патриарх является раскольником», — пояснил Иларион.
Иларион подчеркнул, что Константинопольский патриарх не вправе аннулировать документы, «которые более 300 лет назад свидетельствовали о некой церковной реальности».
Ранее синод неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) добавил в титул предстоятеля Киево-Печерскую и Почаевскую лавры.