Обвинение предъявлено главному инженеру завода «Авангард» в Гатчине после взрыва

Следственный комитет предъявил обвинение главному инженеру завода «Авангард» в Ленинградской области, где произошел взрыв, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что инженер допустил к работам в цеху пиротехнических изделий несколько человек, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков.

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В СК добавили, что они нарушили технологию и меры безопасности на взрывоопасном объекте, вследствие чего произошел взрыв.

Ранее сообщалось, что на месте происшествия спасатели обнаружили четвертого погибшего.