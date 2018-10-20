Задержанный в Норвегии сотрудник Совфеда прилетел в Москву

Задержанный в Норвегии сотрудник аппарата Совета Федерации России Михаил Бочкарев прилетел из Осло в Москву, передает РИА «Новости».

«Бочкарев прибыл из Осло в Москву рейсом в Шереметьево. Его встречали сын и коллеги», — сообщили в пресс-службе палаты.

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При этом Совфеде не смогли ответить, когда Бочкарев выйдет на работу.

Бочкарев был задержан в аэропорту Осло 21 сентября. Его заподозрили в шпионаже. 18 октября суд в Норвегии постановил освободить сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева.