В больнице рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Гатчине

Представитель Гатчинской клинической больницы рассказала о состоянии пострадавших при взрыве на пиротехническом заводе «Авангард» в Гатчине Ленинградской области, передает РИА «Новости».

«По информации из отделения реанимации, один человек в тяжелом состоянии, но стабильный, готовят к переводу в областную больницу при помощи санавиации», — сказала она.

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По ее словам, в больнице также остается ребенок 2005 года рождения, чье состояние врачи оценивают как хорошее.

Ранее сообщалось, что СК определил причину взрыва на заводе пиротехники в Гатчине.