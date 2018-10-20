В омском аэропорту куропатки попали в двигатель пассажирского самолета

Во время руления при взлете Airbus А320, направлявшегося в Москву из Омска, в двигатель самолета попали две куропатки, в результате чего рейс отложили, сообщила официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова, передает РИА «Новости».

Она рассказала, что инцидент произошел в 3.57 мск, в результате произошедшего никто не пострадал. Самолет не отрывался от земли. На борту находились 157 пассажиров и 7 членов экипажа. Резервный борт для вылета из Омска в Домодедово должен прибыть в 10.00 мск.

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В данный момент с пассажирами работает представитель авиакомпании, им оказываются необходимые услуги.

В сентябре сообщалось, что пассажирский лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска.