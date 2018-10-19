В одной из областей Украины объявили траур по жертвам трагедии в Керчи

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В Тернопольской области Украины объявили траур по погибшим в результате массового убийства в политехническом колледже в Керчи. Об этом сообщается на сайте областной администрации.

Отмечается, что в знак скорби по погибшим в области будет приспущен украинский флаг, к нему добавят черную ленту. Также будут отменены все развлекательные мероприятия на территории Тернопольской области.

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В сообщении назвали происшествия в Керчи «трагедией всего украинского народа».

Ранее сообщалось, что десятки тысяч человек пришли проститься с погибшими в Керчи.

17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемый — 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Он покончил с собой.