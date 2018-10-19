В Крыму заявили о ненависти керченского стрелка к обществу

Заместитель главы Общественной палаты Крыма Александр Форманчук рассказал, что устроившим расстрел в керченском колледже студентом двигала ненависть к людям, передает РИА «Новости».

По словам Форманчука, Росляков «тщательно все спланировал, и его действия были основаны на ненависти к обществу, в котором он жил, к тем ребятам, с которыми учился, и учителям, которые работали в колледже»

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Он добавил, что Росляков стал жертвой культа насилия, от которого особенно страдают люди с деформированной психикой.

Ранее сообщалось, что состояние некоторых пострадавших при стрельбе в керченском колледже, эвакуированных в Москву, начало улучшаться.