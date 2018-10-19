Погода в Москве обновила рекорд XIX века

В пятницу, 19 октября, температура воздуха в столице побила 137-летний рекорд. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Отмечается, что в 13.00 в Москве была зафиксирована температура 16,3°C.

«Воздух в Москве продолжает греться. В 13 часов на [метеостанции] ВДНХ температура воздуха повысилась до 16,3°C», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что это уже второй температурный рекорд в этом сезоне.

На портале подчеркнули, что такого теплого 19 октября в Москве не было более ста лет. Предыдущий рекорд — 16,2°C — был зафиксирован в 1881 году.

Ранее синоптики пообещали москвичам заморозки на выходных.